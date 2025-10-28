Певцу Akmal' отменили тур в Казахстане из-за отказа принять желто-синий пакет

Российскому певцу Акмалю Ходжаниязову, выступающего под псевдонимом Akmal', отменили тур в Казахстане из-за отказа принять желто-синий пакет от фанатки во время концерта. Музыкант собирал полные залы, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в четверг на концерте в Петропавловске. Девушка передала на сцену 21-летнему певцу подарок в желто-синем пакете. Акмаль принял подарок от поклонницы, однако вернул пакет, заявив, что ему не нравятся его цвета. Публика посмеялась, после чего концерт продолжился.

После выступления российского исполнителя в Сети разразился скандал. Часть жителей Казахстана обвинила музыканта в разжигании ненависти, а другие заступились за него.

В итоге 5 концертов Ходжаниязова в Усть-Каменогорске, Костанае и Павлодаре были отменены. При этом в двух последних городах были организованы по 2 концерта, чтобы на выступление смогли попасть все желающие.

Ходжаниязов открыто поддерживает РФ в конфликте с Украиной. На одном из своих выступлений Akmal' записал видеообращение для участника СВО по просьбе поклонницы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.