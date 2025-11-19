Мизулина взялась за разоблачение блогера Ивана Золо

Глава «Лизи безопасного интернета» Екатерина Мизулина взялась за блогера, музыканта и стримера Ивана Золо (Иван Золочевский). Она попросила МВД проверить звезду Сети на рекламу наркошопов.

Мизулиной стали приходить жалобы от пользователей интернета. Многие утверждают, что Золо рекламирует наркошопы. Такая реклама присутствовала на его ресурсах, в закрепленных подарках и в одном из новых треков.

«По словам подписчиков, такие действия блогер совершает систематически. А позже удаляет рекламу, оправдываясь действиями менеджеров или состоянием здоровья. Обратились в МВД по этому вопросу», — написала Мизулина в Telegram-канале.

5 сентября Золо давал концерт в Москве. Артист не успел показать поклонникам всю концертную программу из-за того, что кто-то из толпы слушателей бросил на сцену петарду. Этот момент попал на видео.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.