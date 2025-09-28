Мизулина рассказала о блогерше, которая на деньги наркобизнеса рекламирует шопы

Известная треш-блогерша вернулась в РФ и опять начала снимать неподобающий контент. В нем она рекламирует наркошопы, устраивает конфликты, драки во время стримов и даже стреляет из пистолета в центре Москвы, сообщает в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Также в своих социальных сетях 21-летняя девушка выкладывает «кружки» об интимных отношениях между ней и 14-летним мальчиком. Мизулина назвала это «откровенной педофилией».

По словам общественницы, за этим контентом наблюдают сотни тысяч подписчиков. Многие из них несовершеннолетние. Материалы были отправлены в Следственный комитет и полицию.

«Любого обычного блогера за такие действия давно бы задержали. Но тут речь идет не об обычном блогере, а о рабе наркобизнеса. Ведь именно наркошопы, по нашим данным, продюсируют деятельность этой блогерши и ряда других, требуя съемки треш-контента с сопутствующей рекламой магазинов запрещенных веществ», — написала Мизулина.

