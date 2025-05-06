Мизулина и SHAMAN проведут стрим в Minecraft в честь 80-летия Победы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) подготовили необычное событие в честь 80-летия Великой Победы. Они проведут праздничный стрим в игре Minecraft. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета в Telegram-канале .

По словам Мизулиной, для зрителей подготовили виртуальную экскурсию по памятникам и локациям. Все они имеют отношение к ключевым событиям Великой Отечественной Войны. Монументы специально воссоздали в игре.

Также для гостей стрима подготовили концерт. Кроме того, их ждут виртуальные подарки, специальные скины и знаки отличия.

С подробностями можно ознакомиться на сайте аллея-героев.рф.

Ранее Мизулина и Дронов признались, что состоят в отношениях. Это произошло на концерте SHAMAN в Москве.