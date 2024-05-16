Мишустин назвал смерть Андрияки невосполнимой утратой для российской культуры

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«Сегодня ушел из жизни Сергей Николаевич Андрияка — яркий талантливый, поистине народный художник, мастер академической акварельной живописи. Это невосполнимая утрата для российской культуры, для родных, близких и коллег», — написал Мишустин.

Андрияка, по его словам, имел особый дар и индивидуальность. Художник умел передавать красоту и очарование родных природы и городов, а также образы своих современников.

«Его глубокие и реалистичные работы наполнены выразительностью и необыкновенной энергетикой, пронизаны большой любовью к России, к людям», — добавил Мишустин.

Сергей Николаевич всегда отдавал себя творчеству без остатка и воспитал множество других талантливых мастеров живописи, подытожил председатель правительства.

О смерти живописца стало известно утром 16 мая. Сергей Андрияка ушел из жизни в 65 лет, по предварительным данным, на фоне онкологического заболевания.