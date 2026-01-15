Минкультуры объяснило удаление стиха Есенина с критикой христианства

Подлинность авторства произведения «Послание „евангелисту“ Демьяну» вызывает сомнения, поэтому оно было скрыто с сайта культура.рф. Авторство строк приписывают не только поэту Сергею Есенину, заявили в Минкульте. Об этом пишет «Подъем» .

Министерство культуры прокомментировало исчезновение стихотворения с сайта, предположительно принадлежащего Есенину и содержащего критику христианства. Текст под названием «Послание „евангелисту“ Демьяну» теперь можно найти только в архивных записях портала культура.рф.

Вместо прежней публикации, где присутствовали строки вроде «Я не приемлю религию рабства…», теперь отображается сообщение об ошибке 404, информирующее пользователей об отсутствии контента на данной странице.

Исчезновение «послания» стало предметом обсуждения в интернете на прошлой неделе. Представители пресс-службы министерства культуры сообщили, что удаление стихотворения произошло еще в 2024 году.

Поясняется, что на портале культура.рф все материалы публикуются с обязательным указанием авторства. Поскольку авторство Сергея Есенина в отношении «Послания „евангелисту“ Демьяну» не имеет однозначного подтверждения и вызывает дискуссии, во избежание введения читателей в заблуждение данная страница была удалена модераторами в рамках проверки соблюдения авторских прав еще в 2024 году.

Другим возможным автором стихотворения называют Николая Горбачева, однако окончательного решения по этому вопросу до сих пор нет.

