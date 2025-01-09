Михейчик прокомментировала участие Юры Борисова в «Золотом глобусе»

«Наши Юра Борисов и отечественный вариант Тимоти Шаламе, <…> к сожалению, предсказуемо не взяли заявленную номинацию. А нужно ли нам это было вообще?» — заявила она.

Телеведущая отметила изменившееся отношение российских актеров к Голливуду. В прошлом успех на американской арене был символом признания и вхождения в мировую киноэлиту, в то время как славянский типаж чаще всего использовался для второстепенных ролей, таких как мафиози или военные.

Однако сейчас ситуация кардинально меняется. Михейчик уверена, что технологии в Голливуде стали более примитивными: компьютеризация и ИИ-монтаж снизили уровень актерской игры и общей ценности художественного продукта. Политизация киноиндустрии также вызывает недовольство у многих.

В отличие от этого российское кино за последние годы значительно улучшилось. Упрощение западных стриминговых платформ открыло новые возможности для создания локального контента, а сотрудничество с такими странами, как Турция и Китай, добавляет свежести и уникальности.

Несмотря на вопросы о необходимости участия в международных премиях, Михейчик добавила, что успехи актеров, подобные достижениям Юры Борисова, способствуют развитию российского кино. Она отметила, что российская школа актерского мастерства, основанная на принципах Станиславского, продолжает оставаться важным элементом в подготовке артистов и текущие достижения лишь открывают новый этап для отечественного искусства.