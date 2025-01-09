Михейчик прокомментировала участие Юры Борисова в «Золотом глобусе»
Фото - © Ariela Ortiz-Barrantes. Собственная работа/Wikipedia.org
После завершения церемонии «Золотого глобуса» российский актер Юра Борисов, представлявший фильм «Анора» Шона Бейкера, привлек внимание общественности. Телеведущая Маруся Михейчик, комментируя его участие, отметила значение этого события, сообщает «ФедералПресс».
«Наши Юра Борисов и отечественный вариант Тимоти Шаламе, <…> к сожалению, предсказуемо не взяли заявленную номинацию. А нужно ли нам это было вообще?» — заявила она.
Телеведущая отметила изменившееся отношение российских актеров к Голливуду. В прошлом успех на американской арене был символом признания и вхождения в мировую киноэлиту, в то время как славянский типаж чаще всего использовался для второстепенных ролей, таких как мафиози или военные.
Однако сейчас ситуация кардинально меняется. Михейчик уверена, что технологии в Голливуде стали более примитивными: компьютеризация и ИИ-монтаж снизили уровень актерской игры и общей ценности художественного продукта. Политизация киноиндустрии также вызывает недовольство у многих.
В отличие от этого российское кино за последние годы значительно улучшилось. Упрощение западных стриминговых платформ открыло новые возможности для создания локального контента, а сотрудничество с такими странами, как Турция и Китай, добавляет свежести и уникальности.
Несмотря на вопросы о необходимости участия в международных премиях, Михейчик добавила, что успехи актеров, подобные достижениям Юры Борисова, способствуют развитию российского кино. Она отметила, что российская школа актерского мастерства, основанная на принципах Станиславского, продолжает оставаться важным элементом в подготовке артистов и текущие достижения лишь открывают новый этап для отечественного искусства.