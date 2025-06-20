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Михалков подтвердил, что Ефремов будет работать в его театре

Заслуженный артист России Михаил Ефремов будет работать в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Актер в данный момент восстанавливается, рассказал ТАСС режиссер Никита Михалков.

Он отметил, что с Ефремовым есть договоренность. Михалков надеется, что артист вольется в коллектив театра.

Режиссер подчеркнул, что Ефремов, несмотря на все случившееся, остается прекрасным актером.

Ранее артист оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Когда это произошло, Ефремов сидел в колонии в Белгородской области за смертельное пьяное ДТП.