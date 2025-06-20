Михалков подтвердил, что Ефремов будет работать в его театре
Заслуженный артист России Михаил Ефремов будет работать в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Актер в данный момент восстанавливается, рассказал ТАСС режиссер Никита Михалков.
Он отметил, что с Ефремовым есть договоренность. Михалков надеется, что артист вольется в коллектив театра.
Режиссер подчеркнул, что Ефремов, несмотря на все случившееся, остается прекрасным актером.
Ранее артист оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Когда это произошло, Ефремов сидел в колонии в Белгородской области за смертельное пьяное ДТП.