Михаилу Шуфутинскому хотят дать звание народного артиста России

Михаил Шуфутинский может стать народным артистом России. На протяжении более трех десятилетий он переворачивает для россиян календарь 3 сентября, и до сих пор не удостоен этого уважаемого звания, сообщает Life.ru .

Представители движения «Ветераны России» рассказали, что обратились к президенту РФ и министерству культуры с просьбой присвоить знаменитому шансонье новое почетное звание. В настоящее время он считается заслуженным артистом, однако звание народного артиста ему пока не присвоено.

Активисты уверены, что это нужно исправить, ведь его песня «3-е сентября» воспринимается широкой аудиторией так же, как «Ирония судьбы» в новогодние праздники. Кроме того, гражданская позиция Шуфутинского также вызывает уважение и заслуживает признания.

«Михаил Шуфутинский — не только артист, но и человек с твердыми принципами, который не боится открыто заявить о своей любви к Родине в непростые времена», — отметили общественники.

Они добавили, что исполнитель определенно заслуживает звания «Народный артист Российской Федерации». Общество уже давно считает его таковым.

3 сентября является особенным днем для Михаила Шуфутинского, своего рода вторым днем его рождения благодаря нашумевшему хиту артиста.