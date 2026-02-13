Михаил Ефремов репетирует по 6 часов в день для первого за 5 лет выхода на сцену

Российский актер Михаил Ефремов готовится к возвращению в театр. Он репетирует по 6 часов в день, сообщает « Осторожно, Москва ».

Освободившийся по УДО после смертельного ДТП актер сейчас занят в репетициях спектакля «Без свидетелей» в «Мастерской „12“. Премьера станет первым появлением Ефремова на сцене после отправки в колонию общего режима в 2020-м году.

Артист посещает все прогоны, тщательно отрабатывая каждую сцену с партнершей Анной Михалковой и режиссером.

При этом о возвращении в «Современник», где актер служил с конца 80-х, речи пока не идет. В театре не обсуждают даже формат приглашенного артиста.

Ранее билеты на премьеру спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым были полностью раскуплены за несколько часов.

