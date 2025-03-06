Международный женский день отпразднуют в парках Подмосковья

8 марта более чем в 95 парках Московской области состоится общеобластное мероприятие «Время цвести», приуроченное к международному женскому дню. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Для гостей пройдут праздничные концерты, дефиле мод, творческие мастер-классы, лаборатории красоты и многое другое. В порядка 60 парках женщинам и девушкам будут вручать цветы и открытки.

Парк усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, подготовил для гостей творческую мастерскую с занятиями по флористике и лабораторию красоты, в которой состоится презентация-лекция о тенденциях весенней моды от стилиста Натальи Гуляевой. Представительниц прекрасного пола также ждет встреча с женским психологом и специалистом нейрографики и ароматерапии, создателем женского клуба Atmosfera Еленой Фетисовой.

Это главный парк Воскресенска, расположенный в центре города. В 2019 году он был масштабно благоустроен. Территория имеет большой культурный и рекреационный потенциал и пользуется популярностью у жителей и гостей округа. В парке появился фонтан, установлены кафе-павильоны и площадки для мастер-классов. Также есть беседки для отдыха и организации экспозиций под открытым небом. В тихой зоне находится шахматный клуб, интересный как взрослым, так и детям, которые могут поиграть в большие шахматы. Кроме того, в парке есть читальня со шкафами для буккроссинга, диваны и качели для чтения и отдыха. Оборудованы детская комната и оранжерея.

Парк 30-летия Победы, Орехово-Зуевский г. о., приглашает посетителей на дефиле «Мода из комода» и в лабораторию «Секреты простой и красивой укладки» от салона красоты «Гримерка». Также все желающие смогут посетить беседу про Культурный код округа и узнать историю любви мецената Саввы Морозова.

Парк, основанный в 1975 году, преобразили в 2019-м и создали условия для комфортных прогулок и отдыха. Для детей установили площадки для игр и скейт-зону. Для взрослых посетителей есть фудкорты и пешеходные маршруты. Для владельцев домашних животных появились специальные зоны для выгула питомцев.

В сквере им. Зайцева, г. о. Коломна, представительниц прекрасного пола поздравит с праздником образцовый коллектив «Фольклорный театр «Вечерка». Сразу после этого все желающие смогут познакомиться с новыми танцевальными направлениями, принять участие в квест-игре и в викторине «Ее величество — женщина».

Сквер им. Зайцева был создан после окончания Великой Отечественной войны и быстро стал одной из самых больших зеленых зон в старом городе. Здесь часто проводились массовые гулянья, например, в честь фестиваля «Ледяной дом». Основные работы по благоустройству сквера прошли в Коломне в 2018 году, с тех пор он стал любимым местом отдыха у туристов и местных жителей. Сегодня сквер является одной из главных площадок для проведения городских праздников и интерактивных программ для людей всех возрастов. В сквере есть фудкорт и скамейки для отдыха.

Парк культуры и отдыха, Жуковский г. о., порадует гостей шествием с раздачей цветов «Дорогая, ты права». Помимо этого, будут организованы баннерная раскраска «с пожеланием любви», открытый микрофон и кинопоказ фильма «Любовь и голуби».

Парк был благоустроен в прошлом году, и теперь предлагает множество возможностей для времяпровождения. На территории обновлены входная группа, пешеходные дорожки, сцена и амфитеатр, обустроены новые павильоны и кафе. Спортивная зона оснащена площадкой для воркаута, а на детской площадке положили безопасное покрытие и сохранили исторические бетонные скульптуры животных.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.