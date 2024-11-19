Международный музпроект «Гиндин-фестиваль» стартует в Черноголовке 24 ноября

Дом ученых научного центра Российской академии наук в Черноголовке с 24 ноября по 5 апреля 2025 года совместно с выдающимся российским пианистом, заслуженным артистом России Александром Гиндиным, рядом научных организаций проведут VII международный музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль», который объединяет музыкантов и ученых. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Проект традиционно знакомит слушателей с творчеством музыкантов — незаурядных личностей, новаторов, внесших свой вклад в развитие исполнительского искусства, а также актуальными исследованиями ученых и инновационными работками компаний, направленными на решение социально значимых задач.

Идея фестиваля — объединить музыкальное искусство и фундаментальные естественные науки в двух параллельных программах: концертной и научнопопулярной.

Участниками музыкальной программы фестиваля станут: Заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, сопрано (24 ноября 2024 год), Квартет имени Бородина (13 декабря 2024 год), Заслуженный артист России Борис Андрианов, виолончель (9 февраля 2025 года), Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» (22 марта 2025 года), заслуженный артист России Александр Гиндин, фортепиано (5 апреля 2025 года).

В рамках научно-популярной программы (30 ноября 2024 года, 18 января 2025 года, 16 марта 2025 года) выступят ученые в области изучения искусственного интеллекта и нейробиологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.