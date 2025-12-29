«Меня они любили оба»: Угольников вспомнил о дружбе с Алентовой и Меньшовым

По словам Игоря Угольникова, семья Алентовой сыграла в его судьбе огромную роль. Он с теплом вспомнил период съемок фильма «Ширли-мырли» и отметил, что общение с ее мужем, режиссером Владимиром Меньшовым и Верой Алентовой продолжалось и после.

«В какое-то время я даже думал, что эта семья будет моей семьей. Когда Владимир Валентинович (Меньшов — ред.) мне звонил и говорил по телефону: „Игорь, а ты что сейчас делаешь?“, я знал, это значит приглашение, будет что-то важное. Вот она (Алентова — ред.) ушла к нему, теперь они будут вместе. Меня они любили, оба: Владимир Валентинович, Вера Валентиновна», — рассказал Игорь Угольников.

По словам режиссера, Алентова была роскошной, невероятной красавицей, именно такой ее запомнят россияне.

«(Она была — ред.) немножко жесткая по отношению ко мне, и такое было. Немножко материнская. Были времена, когда она злилась на нас с Владимиром Валентиновичем, что на съемках. Я это тоже вспоминаю с теплом. <…> Царствие ей небесное», — добавил Угольников.

Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Массовый зритель запомнит актрису по многочисленным ролям, которые она сыграла в театре и кино. Особенно она запомнилась в роли Кати из фильма «Москва слезам не верит» и завуча Валендры из картины «Завтра была война». Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.