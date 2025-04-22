«Меня не волнуют интриги»: что говорил Церетели о памятнике Петру и образовании

«Техникумы, фабрично-заводское обучение — все закрыто. Нет системы, программы обучения. Существуют мастера, небольшие группы. Но этого недостаточно — нет преемственности: старшее поколение уйдет, а молодежи придется прилагать огромные усилия, чтобы восстанавливать школу исполнительского мастерства», — говорил журналистам скульптор.

Произведения искусства он считал своими детьми и говорил, что они для него «все любимый». Себя самого как мастера он ощущал как ищущего художника и не чувствовал, что сделал все: в последние годы у него оставалось еще много идей. По его словам, его никогда не волновали интриги вокруг его работ.

Скульптор Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в подмосковном Переделкино от остановки сердца. Информация о дате и месте прощания станет известна позже.