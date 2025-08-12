Мелиховский театр «Чеховская студия» поучаствует в фестивале «Театральный бульвар»

14 августа артисты театра «Чеховская студия» музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» дадут спектакль в рамках международного театрального фестиваля «Театральный бульвар». Фестиваль проходит в течение всего лета на открытых площадках Москвы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Чеховская студия» выступит на Чистопрудном бульваре со спектаклем «Психопаты», поставленным по рассказам А. П. Чехова «Два газетчика», «Пересолил», «Злоумышленник», «Смерть чиновника» и «Психопаты». Режиссеры: Артем Баскаков, Рустем Фесак и Кирилл Лоскутов. В постановке заняты Виктор Рябов, Полина Елисеева, Иван Кожевников, Сергей Фатьянов и Евгений Пеккер.

Начало спектакля в 19:00, вход свободный. 12+.

Мелиховский театр «Чеховская студия» был основан в 2006 году режиссером и педагогом Владимиром Байчером и тогдашним генеральным директором музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Константином Бобковым.

Труппа театра сформирована из выпускников лучших театральных вузов России. Работа профессионального театра на площадке музея-заповедника — это уникальный опыт успешного сосуществования и взаимодополнения двух учреждений культуры.

В репертуаре мелиховского театра более 20 спектаклей, основная часть которых поставлена по произведениям А. П. Чехова.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.