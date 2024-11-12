Мексиканский художник принимает участие в арт-резиденции в Выксе

Художник Хоб Санчес из Мексики принимает участие в арт-резиденции в Выксе в Нижегородской области, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на социальные сети организаторов.

Резиденция, посвященная визуальному искусству и саунд-арту, проходит в течение всего ноября. Санчес останется в Выксе до 1 декабря и проведет две творческие встречи.

Они будут организованы в культурном центре «Волна». 21 ноября художник представит дискуссию о современных тенденциях мексиканского искусства и его исторических корнях, а 30 ноября проведет мастер-класс, где участники смогут через рисование или звуковые открытки поделиться моментами своей повседневной жизни.

Стоит отметить, что Хоб Санчес родом из Мехико, но в настоящее время живет в небольшой общине в Веракрусе. В своей творческой деятельности он использует фотографию, инсталляцию и живопись, поднимая вопросы о времени, капитализме и потребительском обществе.

Ранее он принимал участие в арт-резиденциях в таких странах, как Литва, Норвегия и Украина, а также в городе Архангельск. Его работы были выставлены в Грузии, Венгрии, Мексике и России.