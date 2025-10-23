«Мефедрон не употребляете?»: SHAMAN задал каверзный вопрос фанатам

сегодня в 17:14

SHAMAN поинтересовался у поклонников, не употребляют ли они наркотики

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, встретил фанатов в торговом центре и пообщался с ними. В один момент он задал поклонникам вопрос про наркотики, сообщает «Подъем» .

Видео встречи Дронова с фанатами завирусилось в сети. В кадре певец интересуется у поклонников, не употребляют ли они наркотики.

«Мефедрон не употребляете?» — спросил SHAMAN.

Поклонники ответили артисту: «Нет». Дронов похвалил их за это.

Ранее SHAMAN выпустил песню для лидера КНДР. Он исполнил ее во время концерта Пхеньяне. В ходе выступления певица Ким Чен Ын встал с кресла и стоя дослушал песню.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.