«МастЕРские Деда Мороза» пройдут в торговых центрах Подмосковья

В предстоящие выходные, 27 и 28 декабря, «МастЕРские Деда Мороза» откроются в крупных торгово-развлекательных центра региона. Волонтеры и партактив «Единой России» помогут детям смастеритьновогодние поделки, передает пресс-служба партии.

Это увлекательное предновогоднее развлечение, которое поможет юным гостям развить свои творческие способности. Принять участие в мастер-классах может любой желающий. «МастЕРские Деда Мороза» можно будет найти в холлах на 1 этажах торговых центров у елки — главного символа Нового Года.

Узнать адрес «МастЕРских Деда Мороза» в вашем округе можно по ссылке, а также в региональной общественной приемной «Единой России» по номеру: 8 (495) 106-05-50.

Напомним, 20 и 21 декабря «МастЕРские Деда Мороза» работали в приемных партии в муниципалитетах. Мастер-классы провели для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей участников СВО, а также детей из новых регионов. За два дня мастерские посетили более тысячи ребят и их родителей.

Акция «МастЕРские Деда Мороза» — инициатива подмосковного отделения «Единой России». Она проводится с 2022 года, в прошлом году в ней приняли участие более 50 тысяч жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.