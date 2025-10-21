Мастера Дулевского фарфорового завода воссоздали работу известного скульптура

Галина Чечулина пришла на фарфоровый завод в 1952 году и за 35-летнюю творческую деятельность создала множество скульптур на темы русских сказок, фольклора, народных праздничных гуляний, литературных произведений, балета и цирка. Ее творчеству свойственны добрый юмор, богатство форм и поэтический вымысел.

«Шкатулка „Царь“ — это маленькое произведение искусства, в котором воплощена душа русской сказки. Шкатулка станет прекрасным подарком для ценителей прекрасного, для тех, кто любит русскую культуру и народное творчество. Она будет радовать глаз и привнесет в дом атмосферу тепла и волшебства», — отметили на Дулевском фарфоровом заводе.

