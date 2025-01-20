Мастер-классы пройдут в Щелковском городском парке

В Щелковском городском парке культуры и отдыха с каждым днем набирают популярность мастер-классы, которые привлекают как малышей, так и взрослых, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти занятия становятся настоящим событием для жителей и гостей города, создавая атмосферу творчества и общения.

В парке проводятся мастер-классы для детей до 3 лет, где малыши могут развивать свои творческие способности через игры и занятия с родителями.

Каждый раз в домике у воды, где проходят мастер-классы, собирается множество людей. Даже ранним утром мамы приходят со своими малышами, чтобы насладиться занятиями и провести время в уютной компании. Атмосфера парка способна вдохновить на творчество и общение, а природа создает идеальные условия для отдыха.

На взрослые мастер-классы некоторые участники приходят заранее, чтобы занять себе место и не пропустить интересные занятия. Это говорит о растущем интересе к творческим активностям в парке. Люди ищут возможности провести время с пользой и удовольствием, и мастер-классы становятся отличным вариантом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.