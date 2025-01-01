Мастер-классы, квесты и утренники проведут в дни каникул на фестивале в Москве

Мастер-классы, квесты и утренники ждут посетителей фестивальных площадок «Путешествие в Рождество» до 12 января в столице. Мероприятие проходит в рамках проекта «Зима в Москве», сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

«Приходите всей семьей! В дни каникул вас встретят и поздравят с праздниками любимые сказочные персонажи — Дед Мороз и Снегурочка. Желающим предложат смастерить подарки и елочные украшения,

приготовить новогодние блюда, попробовать себя в фигурном катании или керлинге», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Для юных посетителей проводят новогодние утренники с участием героев известных сказок и мультфильмов.

В период новогодних каникул всех желающих научат создавать праздничный декор для дома. Например, в столичном районе Отрадное 4, 6 и 8 января в 12:00 и 15:00 изготовят украшение в виде

конфеты с сюрпризом.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

«Мастерская Деда Мороза» работает в Свиблове, Косино-Ухтомском и еще на двух фестивальных площадках. Москвичам и гостям столицы помогают упаковывать подарки в стилистике любимых кино и мультфильмов.

Вкусные мастер-классы проводят в «Новогодних пекарнях», в частности, в районах Гольяново, Некрасовка, Южное и Северное Медведково. Каждый день в 14:00 здесь готовят салат «Столичный», в 16:00 — оливье, а в 17:00 — московские плюшки.

Также все желающие могут посетить выставку дизайнерских елей «Любимые фильмы детства» на Кузнецком Мосту. Новогодние деревья украшены в стиле таких картин, как «Кавказская пленница,

или Новые приключения Шурика», «Морозко» и «Цирк».

Кроме того, посетители фестивальных площадок имеют возможность поделиться праздничным настроением с близкими с помощью «Зимней почты». Родным можно отправить открытки с историческими и современными видами Москвы.