Мастер-класс по игре на флейте прошел в детской школе искусств Фрязина

Во время зимних каникул, когда учащиеся отдыхают от учебы и могут посвятить время своим увлечениям, заведующая отделением духовых инструментов детской школы искусств города Фрязино, преподаватель флейты Александра Попова провела мастер-класс с учащимися класса молодого специалиста, преподавателя флейты Прокудиной Полины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Фрязино.

Это мероприятие стало настоящим праздником музыки для всех ребят, ведь возможность учиться у опытного мастера — это неоценимый опыт для начинающих музыкантов.

В завершении мастер-класса, которое прошло в атмосфере творчества и вдохновения, начинающему флейтисту Максиму Горбу был вручен памятный подарок — сборник для начинающих «Хочу играть на флейте». Этот сборник был создан самой Александрой Валерьевной и содержит множество полезных упражнений и музыкальных произведений, которые помогут юному музыканту лучше освоить игру на этом прекрасном духовом инструменте.

Подарок стал символом поддержки и признания его стремлений, возможно, вдохновив Максима на дальнейшую учебу и совершенствование в искусстве музыки.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.