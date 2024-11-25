Мастер-класс «Букет для мамы» прошел в библиотеке городского округа Чехов

В преддверии Дня Матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, в библиотеке городского округа Чехов состоялся творческий мастер-класс «Букет для мамы», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие, прошедшее 23 ноября, собрало мальчиков и девочек, желающих поздравить своих матерей с этим важным праздником и выразить любовь и благодарность.

Заведующий Шараповской сельской библиотекой познакомила участников с историей праздника, рассказав о том, как День Матери стал значимой датой для всех, кто хочет признаться своим мамам в любви и заботе, оказавшейся безусловной. Дети, вдохновленные атмосферой праздника, с удовольствием принялись за создание открыток из бумаги. Каждый ребенок вложил в свою работу частичку своего сердца, написав внутри поздравительные пожелания.

В процессе творческой работы ребята активно обсуждали своих матерей, делясь впечатлениями о том, как их зовут, какую профессию они выбирали, и делясь милыми эпизодами из жизни. Эти беседы стали важной частью мероприятия, так как позволили детям не только творчески выражать себя, но и осознать значимость матерей в их жизни.

Изготовление открыток приносило не только радость, но и давало возможность каждому ребенку проявить мастерство, терпение, талант и, что самое главное, любовь к своему родному человеку. По завершении мастер-класса все участники рады подарили свои открытки мамам и прочитали для них стихотворения, что стало настоящим подарком и трогательной минутой в честь любимых женщин.

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