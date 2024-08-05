Масштабная выставка креативных арт-объектов открылась на форуме «Москва 2030»

сегодня в 21:00

Выставка креативных арт-объектов под открытым небом «Портал. Арт» открылась в инновационном центре «Сколково» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Завершится выставка 8 сентября, сообщается на сайте мэра Москвы.

Все желающие смогут увидеть инсталляции 12-метрового космонавта, единорога, планеты, цепи ДНК высотой 8 метров и другие экспонаты.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит более чем на 30 городских площадках. Москвичи и туристы смогут посетить культурные, образовательные и спортивные мероприятия, чтобы узнать все о развитии мегаполиса.

Ранее детскую строительную площадку «Сам себе строитель» открыли в спорткомплексе «Лужники» на в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030».