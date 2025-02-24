«Масленичный уикенд» пройдет в Москве 1 и 2 марта

В честь Масленицы социальная сеть «Одноклассники» организует двухдневный фестиваль. Он состоится 1 и 2 марта, а местом его проведения станет Екатерининский парк в Москве, сообщает пресс-служба ОК.

В ближайшие выходные это место станет «Парком Одноклассников». Посетителей ждут музыкальная программа, угощения, кулинарные мастер-классы по приготовлению блинов, которые проведут 80 фуд-блогеров ОК, а также чай из русского самовара и развлечения на свежем воздухе.

В течение двух фестивальных дней гостей будут развлекать скоморохи, а блогеры ОК примут участие в конкурсе на лучший рецепт блинов с различными начинками. Свои кулинарные шедевры они представят на суд посетителей парка и поделятся эксклюзивным контентом с подписчиками своих групп по хэштегу #ОКМасленица.

Гости парка смогут попробовать блины от разных блогеров и проголосовать за наиболее понравившийся вариант. Победитель станет обладателем специального приза.

Посещение фестиваля не требует предварительной регистрации и является бесплатным.