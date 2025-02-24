Масленичную эстафету 1 марта откроют два парка Одинцовского округа

Жителей и гостей Одинцовского округа приглашают в парки на широкое и веселое празднование Масленицы. Масленичную эстафету откроют 1 марта Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха и Парк Героев 1812 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 11:30 Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха приглашает всех желающих на Масленицу в стиле Гжель. Гостей ждет незабываемый и веселый праздник. Фестиваль блинов с разнообразием начинок и горячим ароматом в уютной зоне фуд-корта, детский лыжный забег «Зажигай солнце Уралхим Ski Factory», веселые аттракционы, интерактивная масленичная программа, концерт фольклорного коллектива и творческие мастер-классы по народным промыслам, где своими руками можно создать игрушки из лыка и расписать ложки в стиле Гжель. Гостей ждут в ярких нарядах, чтобы сделать красивые фотографии в тематических фотозонах.

В 12:00 в Парке Героев 1812 года откроется Масленичный базар. Специально для любителей задорных гуляний в парке будет работать зона бесплатных аттракционов, «вкусные» станции и эстафеты, как для маленьких, так и для взрослых гостей.

Масленичные гуляния в парке Захарово начнутся 2 марта в 11:00. Гости смогут полакомиться блинами со всевозможными начинками, поучаствовать в молодецких состязаниях и играх, спеть и станцевать под выступления русских народных коллективов, увидеть традиционные кукольные представления, принять участие в мастер-классах и, конечно, широко и весело проводить зиму.

В 12:00 праздник начнется на Центральной площади города Одинцово и на площади у Одинцовского городского Дома культуры «Солнечный». Гостей ждут традиционные масленичные развлечения, яркое представление, традиционные состязания, хороводы, песни и танцы. Все посетители смогут отведать свежеиспеченных румяных блинов и горячего ароматного чая.

Массовое празднование «Солнечной масленицы» 2 марта пройдет на территории парков Раздолье, Малевича и городского парка Звенигорода. Празднование подготовлено по всем канонам традиций с песнями, плясками, хороводами и фольклорными выступлениями. Парк Раздолье подготовил увлекательную Детскую Масленицу с большим количеством различных аттракционов, конкурсов и мастер-классов. Начало в 12:00. Городской парк Звенигорода устроит настоящий Масленичный переполох: здесь будут метать валенки, побеждать в «призовой лестнице» и устраивать настоящие «богатырские бои». Начало также в 12:00.

Авангард Масленица встречает гостей в парке Малевича и представляет самый оригинальный кубофутуристический конкурс «Блин Малевича». Посетители будут соревноваться в поварских и творческих навыках: попробуют испечь квадратный блин. На этом сюрпризы парка не заканчиваются, гостям будет предложено поучаствовать в состязании «Масленичный столб» или оседлать быка на родео. Начало мероприятий в 13:00.

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