Mash: режиссера Дениса Евстигнеева госпитализировали в Москве

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Российский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и кинооператор Денис Евстигнеев был госпитализирован в одну из столичных больниц, сообщает Mash .

В настоящее время Евстигнеев находится в отделении с подозрением на острый инфаркт миокарда.

Врачи диагностировали у режиссера гипертонию второй степени с риском сердечных заболеваний.

Ранее поп-король Филипп Киркоров появился на публике впервые после того, как получил ожоги на сцене во время концерта в БКЗ «Октябрьский в Санкт-Петербурге.