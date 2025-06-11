Mash: режиссера Дениса Евстигнеева госпитализировали в Москве
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Российский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и кинооператор Денис Евстигнеев был госпитализирован в одну из столичных больниц, сообщает Mash.
В настоящее время Евстигнеев находится в отделении с подозрением на острый инфаркт миокарда.
Врачи диагностировали у режиссера гипертонию второй степени с риском сердечных заболеваний.
Ранее поп-король Филипп Киркоров появился на публике впервые после того, как получил ожоги на сцене во время концерта в БКЗ «Октябрьский в Санкт-Петербурге.