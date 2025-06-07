Киркоров появился на публике впервые после ожогов на концерте в Петербурге

Известный российский эстрадный певец Филипп Киркоров появился на публике впервые после того, как получил ожогои на сцене во время концерта в Санкт-Петербурге, сообщает «СтарХит» .

В субботу поп-король вышел на красную ковровую дорожку премии МУЗ ТВ.

Исполнитель хита «Единственная моя» был одет в элегантный костюм. На этот раз Киркоров выбрал светлый пиджак, футболку и темные джинсы с необычным варом. В руке певец держал простой, но яркий подсолнух. Примечательно, но стоимость данного аксессуара составляет более 1 млн рублей.

25 апреля народный артист получил ожог руки на концерте в БКЗ «Октябрьский в Петербурге. Позднее в СМИ появилась информация, что Киркорова якобы госпитализировали. Однако представитель артиста Екатерина Успенская ее опровергла. После инцидента певец наблюдался у врачей и взял небольшой отпуск.