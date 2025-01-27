Mash: рэпер DaBaby даст концерт в России

Американский рэпер Джонатан Линдейл Кирк, известный как DaBaby, выступит в России в рамках своего евротура, сообщает Mash .

Музыкант сам проявил инициативу и заявил о желании дать концерт в РФ. Около месяца проводились переговоры с российской стороной. В итоге была определена дата концерта и гонорар.

DaBaby выступит в РФ 28 февраля. За это он запросил около 500 тыс. долларов. На разогреве у музыканта выступит российский рэпер.

У DaBaby 28 млн прослушиваний на Spotify за месяц. Общее количество прослушиваний во всем мире — более 1 млрд человек.

Отмечается, что Кирк станет вторым американским исполнителем такого масштаба, который выступит в РФ после начала спецоперации. Первым был хип-хоп исполнитель 6ix9ine.

Планируется, что вслед за DaBaby в Россию приедут еще несколько иностранных музыкантов. Их имена держат в секрете.

Ранее стало известно, что Валерий Меладзе тайком вернулся в Россию, чтобы посетить кладбище. Певец решил перед стартом мирового турне посетить могилу отца.