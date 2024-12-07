Mash: провальный российский фильм «Самая большая луна» хотят удалить из Сети

Один из наименее успешных российских фильмов 2024 года, «Самая большая луна», в котором главную роль играет Филипп Янковский, просят удалить из интернета. Об этом сообщает Mash .

С иском в Мосгорсуд обратилась кинокомпания «План 9». Проблема заключается в том, что на съемки фильма были потрачены 257 млн рублей, 90 млн из них - государственные. Но в прокате картина собрала только 25 млн рублей.

В «План 9» уверены, что если фильм будут показывать в Сети, то вероятность окупить вложенные в него средства упадет до нуля.

«Самая большая луна» мало кому понравилась. После первого показа фильм критиковали за плохие сценарий, актерскую игру и спецэффекты. При этом состав артистов был сильный — снимались Аристарх Венес, Алексей Гришин, Таша Цветкова, Владимир Гарцунов, Филипп Янковский и другие известные персоны. Но режиссер Алексей Попогребский перед премьерой все же попросил удалить себя из титров.

Ранее продюсер Алексей Петрухин, который написал сценарий для одного из самых провальных российских фильмов «Тайны печати дракона», был задержан за посредничество во взятке.