Mash: Масляков отходит от работы в КВН из-за неоперабельной опухоли в легких

Телеведущий Александр Масляков отходит от работы в КВН из-за болезни, у него неоперабельная опухоль в легких, сообщает Mash .

Новообразование у ведущего обнаружили в 2022 году после перенесенного коронавируса.

С этого времени 82-летнего Маслякова наблюдают врачи. Он проходит поддерживающее лечение. Но на сегодняшний день жалоб на здоровье стало больше.

В СМИ писали, что на смену ему в КВН приходит шоумен Дмитрий Хрусталев. Но сын ведущего Александр Масляков-младший данную информацию опроверг. Он заявил, что сейчас речь ведется о временной замене в передаче.