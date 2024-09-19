Mash: Лии Ахеджаковой запретили лежать из-за воспаления седалищного нерва

У Ахеджаковой недавно появились сильные боли в спине. Месяц назад она рассказала медикам, что не может двигаться, наклоняться и что ее замучила бессонница. Врачи обследовали актрису, у нее выявили проблемы с седалищным нервом.

Тогда ей дали рекомендации о прохождении курса терапии. В этом случае также важно придерживаться строгого распорядка дня. Необходимо больше заниматься физическими нагрузками, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время и на комфортном матрасе в темной прохладной комнате. Кроме того, горизонтальное положение она может принимать днем только для сна или секса.

Кстати, муж артистки младше нее на 20 лет.

Два года назад актриса потребовала от Роскомнадзора заблокировать ее персональных хейтеров, писавших, что она ненавидит страну и перечисляет деньги украинской армии. Также Ахеджакова ушла из театра «Современник», где прослужила 50 лет. На сегодняшний день она дает спектакли только за рубежом.