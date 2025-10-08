Mash: Канье Уэст не выступит в Москве в декабре

Известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст не выступит 8 декабря в Москве. Новость о концерте музыканта в российской столице оказалась фейком, сообщает Mash .

Новость о «концерте в Москве 8 декабря» появилась благодаря фейковому договору, который весь день активно распространялся среди СМИ. При этом на электронной версии очевидны признаки Photoshop. Также стало известно, что компании «Промо Арена» не существует, а некий Джон Вэкслер вообще не является членом команды рэпера.

При этом главным отличием настоящего договора от подделки является имя Канье Уэста, который не Kanye West, а Ye. Как рассказал один из промоутеров, еще одной причиной несостоявшегося концерта американского артиста в РФ стали его нацистские высказывания.

Кроме того, гонорар Канье Уэста за зарубежные выступления составляет около 8 млн долларов, даже при аншлаге на концерте в спорткомплексе «Лужники» такую сумму сложно окупить.

Ранее стало известно, что петербуржцы торговали запрещенными веществами с помощью Канье Уэста. Скандально известный американский рэпер фигурировал в материалах уголовного дела.

