Канье Уэста привлекли к продаже наркотиков в Петербурге

В Красносельском районном суде Санкт-Петербурга двоим жителям города был вынесен приговор. Их признали виновными в склонении к употреблению наркотиков группой лиц. Как сообщили в пресс-службе городских судов, в материалах дела фигурировал известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст, сообщает «Бриф24» .

По данным следствия, все произошло в августе 2024 года. Один из обвиняемых, задумав открыть интернет-магазин по продаже наркотических веществ, вступил в предварительный сговор с двумя сообщниками. Вместе они создали плакат, на котором изобразили рэпера Канье Уэста и разместили QR-код, ведущий непосредственно в их интернет-магазин. Указанный плакат был размещен на здании по адресу: улица Чекистов, дом 18. Одна из обвиняемых сняла видео с плакатом, объяснила его назначение и выложила ролик в интернет.

На следующий день одна из жительниц Северной столицы, воспользовавшись QR-кодом, купила наркотики. Поняв, что действия организаторов незаконны, она обратилась в правоохранительные органы.

Подсудимые отрицали свою вину, утверждая, что не склоняли никого к употреблению запрещенных веществ и не вступали в преступный сговор.

Суд постановил, что мужчина должен отбыть наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также выплатить штраф в размере 20 000 рублей. Женщине назначено наказание в виде 5,5 лет заключения в колонии общего режима.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.