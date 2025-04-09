Mash: Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф»

36-летняя актриса Кристина Асмус регулярно срывала съемочный график и конфликтовала с коллегами во время работы над сериалом «Склиф». В результате звезду со скандалом выгнали со съемочной площадки, сообщает Mash .

Сериал все еще продолжают снимать. Однако Асмус, играющую в нем главную героиню, не хотят видеть на съемочной площадке. Ее отстранили от работы за создание крайне токсичной атмосферы.

Так, очевидцы рассказывают, что актриса ругалась с коллегами, в том числе с исполнителем главной роли Матвеем Лыковым, постоянно затягивала сцены и даже просила их изменить по своему усмотрению. Асмус даже требовала, чтобы ее сделали креативным продюсером.

Отмечается, что актриса в декабре прошлого года разрыв связки колена. Она не появлялась на площадке, но улетела отдыхать на Мальдивы. При этом Асмус делилась с подписчиками фото с боксерских тренировок.

После операции на ноге актриса рассказала, что у нее было «адское» самочувствие. Сама операция длилась четыре часа.