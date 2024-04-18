Маршал и Радинович выступили на оборонном заводе в Омске

На заводе в Омске прошел концерт марафона «Музыка в цехах»

На Омском заводе транспортного машиностроения 17 апреля состоялся концерт большого марафона «Музыка в цехах». В ходе него перед сотрудниками одного из крупнейших отечественных машзаводов выступили артисты Александр Маршал и Марко Радинович.

В ходе выступления собрался практически аншлаг. Маршал и Радинович не только исполняли песни, но и вживую увидели произведенные на предприятии танки.

«Чудо-машины, которые я здесь вижу, это просто нечто удивительное. Скоро я буду вновь выступать перед нашими ребятами и обязательно передам от заводчан привет», — сказал Маршал.

«Музыка в цехах» — это патриотический марафон, начавшийся в 2023 году. Проект запущен силами музыкального телеканала RU.TV и члена совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрия Киселева. В рамках «Музыки в цехах» известные артисты ездят по оборонным заводам и исполняют свои композиции для сотрудников предприятий.

Проект призван отдать дань уважения тысячам россиян, которые трудятся в тылу для нужд фронта.