Марина Влади передала в Росархив любовные письма Высоцкого, ограничив публикацию

сегодня в 10:24

Актриса и певица Марина Влади передала в Росархив любовную переписку с поэтом и актером Владимиром Высоцким, также французская артистка попросила не публиковать письма при ее жизни, сообщает РИА Новости .

Влади была женой Высоцкого в 1970–1980 годах. Сейчас актрисе 87 лет.

Глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов добавил, что также Влади попросила никого не допускать к документам, пока она жива.

«Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю. Это так называемое право тайны личной жизни, privacy», — сказал Артизов.

