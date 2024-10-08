Мария Захарова ответила, напишет ли она трек для SHAMAN

Захарова о работе с SHAMAN: никогда не говорю «гоп», пока мы не перепрыгнем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала свое возможное сотрудничество с певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN). Дипломат не исключила, что может поучаствовать в записи новой композиции артиста, но и не подтвердила этого, сообщает «Абзац» .

«Я никогда не говорю „гоп“, пока мы не перепрыгнем. На этом я ничего больше не скажу», — высказалась Захарова.

По словам офпреда внешнеполитического ведомства, в ее творческой жизни были ситуации, когда она моментом отказывалась от участия в проекте, потому что ее «что-то останавливало». Поэтому, как отметила Захарова, она не делает преждевременных заявлений, пока не оценит готовый материал.

Российский дипломат неоднократно сотрудничала со звездами эстрады. В частности, Захарова написала текст для английской песни June Song Люси Чеботиной, работала с Максимом Фадеевым, Валерией, Катей Лель и другими.