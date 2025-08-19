«Мало ли что»: жители заставили главу отменить концерт Щербакова в Междуреченске

сегодня в 12:58

Люди потребовали отменить концерт комика Щербакова в Междуреченске в Кузбассе

Комик Алексей Щербаков собирался провести стендап в ДК «Распадский» в Междуреченске в Кемеровской области — Кузбассе. Однако местные жители подумали, что он оппозиционер, и потребовали отменить выступление, сообщает SHOT .

Щербаков планировал провести выступление в сентябре. Однако 18 августа организаторы рассказали, что юморист не приедет.

По словам сотрудников ДК, группа местных жителей потребовала у главы Междуреченского муниципального округа отменить выступление. Работники Дома культуры собрали большое количество документов, доказывающих, что Щербаков не иноагент и не делал высказываний против спецоперации. Однако граждане стояли на своем.

По данным директора ДК «Распадский», глава округа появился недавно. Он решил не перечить избирателям и отменил выступление Щербакова, чтобы «не рисковать».

Заведующая поделилась, что жители Междуреченска приобрели всего 50% билетов в зале на выступление Щербакова. Каждый стоил минимум 6 тыс. рублей.