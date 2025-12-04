Максимальная ставка за четыре билета на «Щелкунчик» составила 660 тысяч рублей

Аукционные цены на «Щелкунчик» в Большом театре взлетели до 660 тысяч рублей

На аукционе на культовый новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре, стартовавшем 4 декабря, максимальная ставка за комплект из четырех билетов в партер на вечерний показ 28 декабря достигла 660 000 рублей, что более чем в три раза превысило начальную стоимость в 200 000 рублей, сообщает РИА Новости .

Еще один аналогичный лот был продан за 590 000 рублей. При этом все билеты на этот спектакль через официальную кассу театра были выкуплены практически мгновенно после начала продаж.

Второй год подряд Большой театр использует аукционный формат для распределения части билетов на самые популярные предновогодние показы «Щелкунчика». Эта мера была введена для борьбы с черным рынком и перекупщиками, которые годами монополизировали продажи, взвинчивая цены в десятки раз. Теперь театр сам направляет повышенный спрос в официальное русло, позволяя состоятельным ценителям балета приобрести билеты легально, но по рыночной цене.

Ранее за билеты на спектакль 27 декабря с участием Екатерины Крысановой и Владислава Лантратова предложили 425 000 рублей.

Всего в декабре и январе театр представит 33 показа легендарного балета

