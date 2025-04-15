Максим Галкин* поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения в соцсетях

Комик Максим Галкин одним из первых поздравил свою супругу Аллу Пугачеву с 76-м днем рождения, опубликовав в соцсетях совместные фотографии с известной певицей на шикарной яхте, сообщает «7Дней.ру» .

«С днем рождения, любимая!» — подписал снимки Галкин*.

На опубликованных кадрах видно, как комик и примадонна проводят время на шикарной яхте. На заднем плане видно море и множество других судов.

Поклонники звездной пары с радостью присоединились к поздравлениям Пугачевой в комментариях.

15 апреля уехавшая из России певица Алла Пугачева празднует 76-й день рождения. За свою карьеру звезда российской эстрады выпустила 17 сольных альбомов, продала более 250 млн копий записей своих песен и исполнила свыше 500 композиций на 8 языках. Сейчас певица с мужем и двумя детьми — Лизой и Гарри — живет на Кипре.

*признан иноагентом в России.