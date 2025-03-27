Максим Дунаевский получил высшую награду Мособлдумы «За верность Подмосковью»

В настоящее время Дунаевский занимает пост художественного руководителя Московской областной филармонии. Как подчеркнули в Мособлдуме, награда вручена за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, высокий профессионализм и большой вклад в развитие культуры и искусства в регионе.

«Сегодня мы чествуем одного из самых известных и востребованных современных композиторов — Максима Исааковича Дунаевского. В этом году он отметил 80-летний юбилей. Максим Исаакович — Народный артист России, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, и это только малая часть его регалий», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что без творчества Дунаевского невозможно представить российскую музыку нескольких поколений, любимые фильмы и спектакли.

«Ваш удивительный композиторский талант и неиссякаемая творческая энергия заставляют многих из нас испытывать гордость за отечественное искусство. Отдельного внимания заслуживает Ваша общественная и благотворительная деятельность, направленная на поддержку молодых талантов, воспитание нового поколения музыкантов», — отметил председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.