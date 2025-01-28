Макрон объявил о мерах для решения проблем Лувра

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что посетил Лувр и заявил, что музей «обветшал настолько, что это вызывает беспокойство», сообщает РЕН ТВ .

Он обратил внимание на устаревшее оборудование и перепады температур, угрожающие сохранности экспонатов. Макрон заявил о мерах для решения проблем музея.

На фоне этого главный парижский музей раскритиковали за плохо развитую инфраструктуру и неудобства для туристов, например, сложности с доступом к туалетам и шум в залах.

Еще одним ключевым вопросом стали предложения министра культуры Рашиды Дати повысить цены для посетителей из-за пределов Европы.

Стоимость билетов в Лувр в Париже для посетителей из стран, которые не входят в ЕС, может вырасти с 1 января 2026 года. На сегодня стоимость билета в Лувр составляет 22 евро (чуть более 2200 рублей).