Лорак, Шатунов, Милохин: стало известно, как звезды начинали путь в интернате

Ани Лорак родилась в маленьком украинском городе Кицмань и уже в шесть лет оказалась в школе-интернате. Ее мать-одиночка работала целыми сутками и не могла позволить себе прокормить детей. В Садгорской школе-интернате №4 в Черновцах девочка с удивительным голосом прожила до седьмого класса. Мечта о большой сцене начала осуществляться после участия Каролины в конкурсе «Утренняя звезда» под псевдонимом Ани Лорак. Тогда девочке было 16 лет. Затем она подписала контракт с Игорем Крутым, а дальше — Евровидение-2008 со вторым местом благодаря хиту Shady Lady.

Юрий Шатунов в 11 лет потерял мать, тогда же начались его годы бродяжничества. Около года он скитался в одиночестве по Башкирии и Оренбургской области, а затем попал в детский дом поселка Акбулак. Позже его перевели в оренбургский интернат №2. Руководитель музыкального кружка школы Сергей Кузнецов организовал группу «Ласковый май». Вскоре простые, но берущие за душу песни о жизни в детском доме разлетелись по всему Советскому Союзу.

Даня Милохин в три года попал в тот же детский дом, что и Юрий Шатунов. Мать бросила мальчика вместе с братом, позже в возрасте 13 лет братьев приняли в приемную семью, но трудности на этом не закончились. Милохин мог жить в общежитии, на улице и иногда не имел денег даже на еду. Всю жизнь мальчика изменил TikTok. В 2019 году его смешные ролики завирусились в социальной сети, а уже сегодня он является одним из самых высокооплачиваемых блогеров в России.