Лолита Милявская вернется на телевидение после «голой вечеринки»

Теперь музыкальный проект на НТВ будут вести Вадим Таменев и Лолита Милявская.

Восемь музыкальных коллективов будут бороться за звание. Все они были популярны в 80-90-е годы.

Участниками проекта стали: группы «Вирус!», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли» и «Балаган Лимитед», золотой состав группы «Стрелки».

Ранее стало известно, что Лолита Милявская после затишья в карьере возвращается к выступлениям на частных корпоративах. Артистка готова спеть для слушателей уже на майских праздниках.

После «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой Лолита посвятила себя садоводству. Певица подверглась общественной критике из-за появления на публике в откровенном наряде. Юбилейный тур артистки отменили, после чего она записала обращение к слушателям.