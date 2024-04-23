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Лолита Милявская вернется на телевидение после «голой вечеринки»

Культура

Певица Лолита Милявская будет ведущей телевизионного проекта «ВИА Суперстар», сообщает РИА Новости.

Теперь музыкальный проект на НТВ будут вести Вадим Таменев и Лолита Милявская.

Восемь музыкальных коллективов будут бороться за звание. Все они были популярны в 80-90-е годы.

Участниками проекта стали: группы «Вирус!», «Форум», «Божья коровка», «Чи-Ли» и «Балаган Лимитед», золотой состав группы «Стрелки».

Ранее стало известно, что Лолита Милявская после затишья в карьере возвращается к выступлениям на частных корпоративах. Артистка готова спеть для слушателей уже на майских праздниках.

После «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой Лолита посвятила себя садоводству. Певица подверглась общественной критике из-за появления на публике в откровенном наряде. Юбилейный тур артистки отменили, после чего она записала обращение к слушателям.