«Любовь с монстром»: россияне назвали любимые романтические сюжеты

Согласно исследованию, проведенному книжным сервисом Литрес и рекомендательным сервисом LiveLib ко Дню святого Валентина, наиболее привлекательным для российских читателей оказался романтический сюжет «от дружбы к любви», где отношения начинаются с доверия и затем постепенно перерастают в бурный роман. В жизни воплотить такой сценарий готовы 40% опрошенных мужчин и 35% женщин, сообщает Сноб .

Предпочтения в литературных жанрах среди аудитории различаются. Так, мужчины чаще выбирают любовное фэнтези (44%), в то время как женщины склоняются к классическим романам (30%). В рамках классики мужская аудитория чаще всего отмечает пару Мастера и Маргариты (10,7%), а женская — Элизабет Беннет и мистера Дарси из «Гордости и предубеждения» (21,7%).

Среди популярных сюжетных линий мужчины отдают первенство истории «от дружбы к любви» (20%). Женщины же, хотя и не прочь испытать это в реальности, в книгах чаще предпочитают динамику «от ненависти к любви» (20%). «Запретная любовь» попала в первую тройку у обеих групп, набрав от 15% до 18%.

В реальности же обе группы респондентов единогласно выразили желание прожить сценарий перехода от дружеских чувств к романтическим. На второй позиции у мужчин оказалась «любовь с монстром» (13%) — отношения с фантастическими или сказочными существами, а на третьем — фиктивные отношения (12%). У женщин в топ-3 вошли сюжеты «от ненависти к любви» (14%) и «второй шанс» (9%), где партнеры вновь сходятся после расставания.

