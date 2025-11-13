Литва запретила Моргенштерну* въезд на свою территорию на 10 лет
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Рэпер Алишер Моргенштерн* включен в список нежелательных лиц в Литве, ему также запретили въезд в страну, сообщает ТАСС.
О запрете рассказал представитель департамента миграции Литвы Рокас Пукинскас.
«Запрет в отношении Моргенштерна* вступает в силу незамедлительно и будет действовать в течение 10 лет», — отметил Пукинскас.
Он пояснил, что данное решение принято после обращения МИД страны и дополнительных сведений, позволяющих предположить, что нахождение рэпера в республике может быть угрозой нацбезопасности.
Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в МИД Литвы с предложением включить Моргенштерна* в список нежелательных лиц. Выступление рэпера в столице страны было запланирован на 29 ноября.
* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.
