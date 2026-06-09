Лия Ахеджакова зарабатывает на вкладах в России после переезда в Израиль

87-летняя актриса Лия Ахеджакова, которая сейчас преимущественно живет в Израиле, продолжает держать деньги в российских банках и получать пенсию — около 95 тысяч рублей в месяц вместе с надбавками. За три года она положила на счета 2,2 млн рублей и заработала на процентах более 200 тысяч, сообщает SHOT .

Пенсия Ахеджаковой складывается из базовой части, премии имени братьев Васильевых (бывшая Госпремия РСФСР) и доплаты за звание народной артистки. В сумме выходит около 95 тысяч рублей в месяц.

С 2023 по 2025 год актриса закинула на счета в российских банках 2,2 млн рублей. За это время на процентах она уже заработала более 200 тысяч рублей.

В столице у Ахеджаковой и ее мужа Владимира Персиянова есть дом в элитном поселке «Молодой Писатель». Его стоимость — почти 100 млн рублей. Также у супругов небольшая квартира площадью 47 кв. м на улице Удальцова, которая стоит около 25 млн рублей.

Персиянов постоянно живет в Москве. Соседи говорят, что часто встречают его в подъезде, но он принципиально не общается с ними и даже не заходит в один лифт, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о своей знаменитой жене.

Ранее сообщалось, что актрису предложили заменить в культовой новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром» на Елизавету Боярскую с помощью нейросети. Поводом стала фраза «Слава Украине!»*, которую Ахеджакова произнесла после спектакля в Лос-Анджелесе.

* Относится к атрибутике организации, включенной Минюстом РФ в перечень нацистских.

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