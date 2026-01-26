Личный пирс Пугачевой в Солнечногорске постановили снести в течение месяца

Певицу Аллу Пугачеву обязали снести личный пирс в Солнечногорске в течение месяца в связи с обнаруженными многочисленными нарушениями при его строительстве. Соответствующее уведомление от Росприроднадзора уже направлено Примадонне, сообщает Mash .

В ходе проверки пристани выяснилось, что объект не зарегистрирован в установленном порядке, отсутствуют необходимые сертификаты, подтверждающие его безопасность. Также он не состоит на учете в Ростехнадзоре, не имеет аккредитации для осуществления швартовки судов и создает препятствия для проведения аукционов на использование акватории.

Теперь Пугачева в течение месяца должна снести пирс. В противном случае ей будут назначены штрафы за несанкционированное использование водного объекта, которым пирс обслуживался на протяжении приблизительно 3 лет. В дальнейшем природоохранная прокуратура имеет право обратиться в суд с иском о принудительном сносе сооружения.

Кроме того, Росприроднадзор произведет оценку нанесенного экологического ущерба. В случае, если экспертиза установит факт загрязнения воды или гибели водных обитателей, размер штрафа может достичь нескольких миллионов рублей.

Стоит отметить, что ранее Росводресурсы передали материалы проведенной проверки в Генеральную прокуратуру с целью инициирования проверки законности использования прибрежной территории.

