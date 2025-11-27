Пугачеву заставят уничтожить пирс рядом со своим поместьем на берегу Истры

Певицу Аллу Пугачеву заставят уничтожить пирс рядом со своим поместьем на берегу Истры в подмосковном Солнечногорске. Согласно проверке Росводресурса, артистка незаконно использует прибрежную территорию у особняка, сообщает Mash .

Проверку законности использования участка земли Пугачевой инициировали после обращения бизнесмена Глеба Рыськова. Сотрудники Росводресурса определили, что на территорию реки Истры певица забралась незаконно — документы на возведение пирса у нее отсутствуют.

Участок является землей особо охраняемых территорий и объектов с видом разрешенного использования «для рекреационных целей». Возведение пирса под эти задачи не подходит.

Также дело отправили в Генпрокуратуру. Сотрудников ведомства попросили проверить документы и отобрать у Пугачевой право на 25,5 сотки.

Если такое решение будет принято, гавань певицы могут выставить на аукцион. В нем смогут поучаствовать все россияне. При этом аукцион смогут провести исключительно после завершения проверки.

